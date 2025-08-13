Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Gençlik İstişare Kampı’nın kapanışında önemli bir konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasında gençlerden beklenenleri vurgulayarak, “AK Gençler olarak emanete leke bulaştırmayacak, bizi milletimize mahçup etmeyeceksiniz. Sizlere umut bağlayan milyonlara hayal kırıklığı yaşatmayacaksınız. Dünya gençliğine örnek olmaya devam edeceksiniz” dedi. Gençlerin birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını isteyen Erdoğan, “Unutmayın, bölen değil, birleştiren, ötekileştiren değil, kucaklayan, kutuplaştıran değil, kaynaştıran bir anlayışla çalışacaksınız” şeklinde konuştu.

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI’NDAKİ BÜYÜME

Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları’nın Türkiye’nin en organize ve en aktif gençlik yapılanması olduğunu belirtti. Gençlerin siyasi adresinin hiç tartışmasız AK Parti olduğunu ifade eden Erdoğan, “Sadece üç ayda ailemize 130 bin yeni üye intisap etti” dedi. Her türlü algı operasyonlarına rağmen partinin saflarını genişletmeye devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, “Yarın partimize katılımlar olacak. Güçlenerek yolumuza devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

GENÇLERİN GÜCÜNE İNANIYORUM

Cumhurbaşkanı, gençlerin hem ülkenin hem de partinin güçlü teminatı olduğunu belirtti. Genç arkadaşlarıyla aynı ufka koşmaktan gurur duyduğunu ifade eden Erdoğan, “Ben sizlere güveniyorum. Milletin emanetine sahip çıkacağınıza, bizden teslim alacağınız sancağı daha da yükselteceğinize yürekten inanıyorum” dedi.

TARİHİ DEVRİMLERDE GENÇLERİN ROLÜ

Erdoğan, tarihteki en büyük devrimlerin gençlerin yaptığına dikkat çekerek, salondaki gençlerin de aynı hedef doğrultusunda ilerleyen bir kadro olduğunu aktardı. “Bu salondaki gençlik inşallah Mekke’ye doğru emin adımlarla ilerleyen o mübarek ordu ile aynı hedefe yürüyen bir kadrodur” ifadelerini kullandı.

PARTİMİZİN 24. YAŞINI KUTLAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yıldır Türkiye’yi yönettiklerini belirterek, “İnşallah yarın 24’üncü yaşımızı gururla kutlayacağız” dedi. Geçmişte birçok engeli birlikte aştıklarını kaydeden Erdoğan, “İnşallah Türkiye Yüzyılı’nı da sizlerle birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz” diye ekledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Erdoğan, terörsüz bir Türkiye inşası için sabır ve samimiyetle çalıştıklarını, “Yapamazsınız, başaramazsınız” diyenlere kulak asmayacaklarını belirtti. Gençlere terörün olmadığı bir Türkiye teslim etme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

MUHALEFETE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı’nın partisini saran rüşvet düzenine dair eleştirilerini sürdürebilmek için AK Parti Gençlik Kolları’nı hedef aldığını öne sürdü. “Beyefendi çok konuşuyor ama genellikle boş konuşuyor” diyen Erdoğan, CHP’nin mevcut durumunu eleştirerek, parti içerisindeki rahatsızlıkları dile getirdi.

CHP’NİN YOLSUZLUK SORUNU

Erdoğan, yolsuzluklarla ilgili yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, “Yolsuzluk operasyonları neticesinde belediyeler rüşvetçi çetelerden kurtulacak” dedi. “Adalet tecelli ettiğinde sadece kendisi değil, bir avuç muhterisi savunmak zorunda kalan CHP’li vatandaşlarımız da rahat edecek” şeklinde ekledi.

VATAN DERSİ VEREMEYECEKLER

Erdoğan, Batılı televizyon kanallarına ülkesini şikayet edenlerin AK gençliğe ahlak ve vatan dersi veremeyeceğini belirtti. Son olarak, yarın partinin 24’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını ve dayanışmalarını güçlendireceklerini söyledi.