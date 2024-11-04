Yarışların Coşkusu Tay TV’de Yaşandı!

YARIŞLARA ÜST DÜZEY KATILIM

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdar Adalı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen yarışları, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Ankara Valisi Vasip Şahin, Genelkurmay İkinci Başkanı Org. Kemal Yeni, Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem ve Tay TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz izledi. Hipodrom, hınca hınç dolarak yarış severlerin akınına uğradı ve her yaştan birey keyif dolu anlar yaşadı.

ZAFERİN SAHİBİ “DENİZ EFE”

Yarışların ardından, “Deniz Efe” isimli at, büyük bir başarı göstererek zafer elde etti. Yarışseverler, bu heyecan dolu anları coşkuyla karşıladı.