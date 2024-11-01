“Yarışmada Eleme Adayları Belli Oldu”

YENİ BÖLÜMDE BÜYÜK MÜCADELE

‘Masterchef Türkiye 2024’ün yeni bölümü yayınlandı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri olarak görev yaptığı yarışmada Mavi Takım ve Kırmızı Takım yarışmacıları dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadele verdi. Şefler, yarışmacılardan ördek pastilla hazırlamalarını istedi. Bu bölümde beşinci ve altıncı eleme adayı da belli oldu. İşte detaylar…

ELEME POTASINA GİREN KİŞİLER

Takımı tarafından eleme potasına gönderilen Ezgi, “Sonuçta 2-0 kaybetmiştim, dün de Eda kaybetti. Eda ile Şirin de 2’de 1 yaptıkları için bu matematikle benim potaya girmem gerekiyor. Onun haricince her ne olmuş olursa olsun, bir takım şeyler bizim elimizde olmasa bile 7-0 kaybeden bir takımın kaptanı potaya girmeli.” şeklinde konuştu.

ALGI OYUNU MU YAPILIYOR?

Emre, “Ben düdüklü tencere bile almamıştım ilk başta, ilk Akın düdüklüyü aldı. Hızlı yapsın veya yapmasın önemli değil. Ben kendi vicdanımda Akın’la anlaşma yapmadığımı biliyorum. Bir şeyi kaybettiğin veya yapamadığın zaman suçlusu bir başkası olmamalı. Orada benim çorbam da dibini biraz tuttuğu zaman Akın yanıma gelerek senin çorban dibi tutmuş dedi. Ben 27 yaşındayım, Akın’ın şu anda ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Kötü bir insan demiyorum ama şu an bir algı yapmaya çalışıyor.” ifadelerini kullandı. Akın ise, “Ben algı falan yaptığımı düşünmüyorum. Seninle bir alakası yok, ben çorbayı yaktım.” yanıtını verdi.

YANLIŞ ANLAŞILAN SÖZLER

Mehmet Şef, Kerem’e düşüncelerini sordu. Kerem, “Akın çorbayı yaktı ben de ne zaman yaparsan bas geç dedim. Bunda yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum, yüz yıl da geçse düşünmeyeceğim.” dedi. Akın söz alarak, “Ben bu saatten sonra yarışma psikolojisine giriyorum, kimse benim umurumda değil. Tabağım geçerse yarışmamıma bakarım, geçmezse de evime giderim.” diye ekledi.

ABDİ KADAR KÜS BİTMİŞTİR

Kerem tekrar söz alarak, “Burada adil olmayan ne ben onu da tam olarak anlayamadım.” dedi. Akın sinirlenerek, “Ben kendimi ifade ettiğimi düşünüyorum. Benim karakterim bu. Ben yoluma bakacağım, bu saatten sonra benim için abi kardeş bitmiştir.” şeklinde cevapladı.

HAFTANIN DOKUNULMAZLIK YARIŞMASINI KAZANAN TAKIM

Haftanın üçüncü dokunulmazlık yarışını kazanan Mavi Takım olurken, Kırmızı Takım’da bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Emre oldu.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Emre, 5. eleme adayı olarak Nigar’ın adını söylerken, takımından en fazla oyu alan Onur 6. eleme adayı oldu.