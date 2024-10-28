Yasa Dışı Bahisle Mücadele Kararlılığı

SUÇ GELİRİYLE MÜCADELEDE KESİNTİSİZ ÇALIŞMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi amacıyla yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle mücadeleyi sürekli olarak sürdürüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ise 2022-2024 yılları arasında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis toplayıcılığı için kullanıldığını tespit etti ve bu miktarın suç örgütlerine yönlendirildiğini belirleyerek gerekli önlemleri aldı.

KAMUOYUNA ÖNEMLİ UYARILAR

Bakan Şimşek, “Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten koruması önem taşıyor” açıklamasını yaptı.