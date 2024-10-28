More
Ekonomi

Yasa Dışı Bahisle Mücadele Kararlılığı

yasa-disi-bahisle-mucadele-kararliligi

SUÇ GELİRİYLE MÜCADELEDE KESİNTİSİZ ÇALIŞMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi amacıyla yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle mücadeleyi sürekli olarak sürdürüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ise 2022-2024 yılları arasında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis toplayıcılığı için kullanıldığını tespit etti ve bu miktarın suç örgütlerine yönlendirildiğini belirleyerek gerekli önlemleri aldı.

KAMUOYUNA ÖNEMLİ UYARILAR

Bakan Şimşek, “Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten koruması önem taşıyor” açıklamasını yaptı.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Turşu Sezonu Başlıyor

Kış mevsiminin gelmesiyle turşu sezonu başladı. Türkiye yıllık 300 bin ton turşu üretirken, bunun 200 bin tonu iç piyasada tüketiliyor, kalanı yurtdışına ihraç ediliyor.
Flaş

Fenerbahçe’nin Bodrum Maçındaki Performansı

Fenerbahçe, Bodrum'u 2-0'lık skorla mağlup ederken çok sayıda gol fırsatını değerlendiremedi. Mourinho, oyuncu hazırlığını artırmak için hücum çalışmalarına devam edecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.