Yasa Dışı Bahisle Mücadelede 233 Bin Site Kapatıldı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NIN MÜCADELESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve sanal kumar ile mücadele çerçevesinde geçen yıl 233 bin internet sitesinin kapattırılması için harekete geçti. Bakanlıktan gelen bilgilere göre, MPİ yasadışı bahis, sanal kumar ve izinsiz çekilişlerle mücadeleye kesintisiz devam ediyor. MPİ, kendisine verilen izleme ve denetim görevi uyarınca yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri ile bu sitelere yönelik reklam ve yönlendirme yapan hesapları tespit ederek gerekli yasal işlemleri yapıyor. 2023 yılında 168 bin 30, 2024 yılında ise 233 bin internet sitesine yönelik tespit gerçekleştirilerek, bu yayınlara erişimin engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimde bulunuldu.

SİTELERİN MENŞEİ VE SUÇ DUYURULARI

2024 yılında erişimin engellendiği tespit edilen 233 bin yasadışı sitenin büyük bir kısmının menşei belirlendi. Bu sitelerin yüzde 56’sının ABD, yüzde 17’sinin Ermenistan ve yüzde 6’sının Hollanda menşeili olduğu kaydedildi. Ayrıca, yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetleri doğrultusunda erişimin engellenmesi sağlanan 375 bin 367 internet sitesi ile 6 bin 731 tekil alan adı için geçen yıl Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyuruları yapıldı. Bu durum, suç ve suçluyla mücadele amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığına da bildirildi. Söz konusu internet siteleriyle ilgili soruşturmalar devam ederken, adli süreçler yakından izleniyor.

Ayrıca, Milli Piyango İdaresinden izin alınmadan fiziksel veya sanal ortamda düzenlenen yasa dışı çekilişler için gerekli idari ve adli tedbirler de alınıyor. 2024 yılında 286 izinsiz çekiliş hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu ve ilgili kişi ya da hesap sahipleri hakkında yasal işlem yapılması talep edildi. Fiziksel ortamda düzenlenen bazı çekilişler için mülki idare amirliklerine bildirim yapılarak ruhsat iptali gibi çeşitli idari müeyyidelerin uygulanması sağlandı.

VATANDAŞLARA YAPILAN UYARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasadışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin önemine vurgu yaparak, “Vergi kaybına ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali suçları önlemeye kararlıyız. Yasa dışı bahis, sanal kumar ve izinsiz çekilişleri önlemek için her türlü tedbiri alıyoruz, almaya devam edeceğiz.” dedi. Ayrıca, sosyal medya üzerinden yürütülen izinsiz çekilişlere dikkat çeken Şimşek, “Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için hatırlatmak isterim ki İdareden izin almadan piyango veya çekiliş düzenlemek 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ile adli para cezası gerektiren bir suçtur. Buna göre, bedelli ya da bedelsiz her türlü eşya piyangosu veya çekiliş düzenlenmesi için izin alınması zorunludur. Aksi halde ilgili mevzuatta öngörülen idari, mali veya cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir.” Şimşek, suç kapsamına giren yasa dışı bahis, sanal kumar ve izinsiz çekilişlerle mücadelelerinin kesintisiz olarak süreceğini belirtti.