Yasa Dışı Tütün Operasyonunda 79 İlde 337 Gözaltı

Vatandaşların güvenliği için gece gündüz çalışan emniyet güçleri, yasa dışı tütün ticaretini sıkı takibe aldı. İçişleri Bakanlığı, 79 ilde gerçekleştirilen operasyonların ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, 337 şüpheliye işlem yapıldığını ve 100 milyon liralık vergi kaybının engellendiğini belirtti.

YASA DIŞI TÜTÜN MAMÜLLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR

Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, yasa dışı tütün mamulleri, makaron ve elektronik sigaraların depolandığı ile satış noktalarına yönelik 79 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

337 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Gerçekleştirilen operasyonlarda, toplamda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığı kaydedildi. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak dahil birçok ilde yürütülen önlemler dikkat çekti.

100 MİLYON LİRALIK VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Operasyonlar sonucunda, 100 milyon liralık vergi kaybının önüne geçilirken, 42 yasa dışı sigara imalathanesi de ortaya çıkarıldı. Ayrıca, 25 milyon 54 bin 198 adet boş makaron, 13 milyon 88 bin 920 adet doldurulmuş makaron, 148 bin 286 paket sigara, 23 bin 344 adet elektronik sigara, 9 bin 955 kilogram tütün mamulü ve 11 bin 705 adet puro/sigarillo ile 173 adet sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUZ

Bakanlık, Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kahraman polisleri tebrik ederek, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadesini kullandı.