Yasa Dışı Tütün Ticareti İçin 79 İl Operasyonu

Vatandaşların huzur ve güvenliği için durmaksızın çalışan emniyet güçleri, yasa dışı tütün ticaretiyle ilgili harekete geçti. İçişleri Bakanlığı, 79 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonların ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya platformu X üzerinden duyurulan bilgide, toplamda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve 100 milyon lira değerinde vergi kaybının önüne geçildiği ifade edildi.

YASA DIŞI TÜTÜN MAMÜLLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR

Bakanlık açıklamasında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, emniyet müdürlükleri tarafından yasa dışı tütün ürünleri, makaron ve elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu noktalara yönelik operasyonların gerçekleştirildiği bilgisi verildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlar 79 ilde eş zamanlı olarak yapıldı.

337 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Yapılan operasyonlarda Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta toplam 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

100 MİLYON LİRALIK VERGİ KAYBI ENGELLENDİ

Gerçekleştirilen operasyonlar, 100 milyon lira değerindeki vergi kaybının önüne geçerken, 42 adet yasa dışı sigara imalathanesinin de ifşa edildiği aktarıldı. Operasyonlar sırasında; 25 milyon 54 bin 198 adet boş makaron, 13 milyon 88 bin 920 adet doldurulmuş makaron, 148 bin 286 paket sigara, 23 bin 344 adet elektronik sigara, 9 bin 955 kilogram tütün, 11 bin 705 adet puro/sigarillo ile yasa dışı sigara üretiminde kullanıldığı tespit edilen 173 adet sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUZ

Bakanlık, “Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleriyle açıklamayı sonlandırdı.