Yasa Dışı Tütün Ticareti İçin 79 İl Operasyonu

yasa-disi-tutun-ticareti-icin-79-il-operasyonu

Vatandaşların huzur ve güvenliği için durmaksızın çalışan emniyet güçleri, yasa dışı tütün ticaretiyle ilgili harekete geçti. İçişleri Bakanlığı, 79 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonların ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya platformu X üzerinden duyurulan bilgide, toplamda 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığı ve 100 milyon lira değerinde vergi kaybının önüne geçildiği ifade edildi.

YASA DIŞI TÜTÜN MAMÜLLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR

Bakanlık açıklamasında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, emniyet müdürlükleri tarafından yasa dışı tütün ürünleri, makaron ve elektronik sigaraların depolandığı ve satışa sunulduğu noktalara yönelik operasyonların gerçekleştirildiği bilgisi verildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlar 79 ilde eş zamanlı olarak yapıldı.

337 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Yapılan operasyonlarda Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta toplam 337 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

100 MİLYON LİRALIK VERGİ KAYBI ENGELLENDİ

Gerçekleştirilen operasyonlar, 100 milyon lira değerindeki vergi kaybının önüne geçerken, 42 adet yasa dışı sigara imalathanesinin de ifşa edildiği aktarıldı. Operasyonlar sırasında; 25 milyon 54 bin 198 adet boş makaron, 13 milyon 88 bin 920 adet doldurulmuş makaron, 148 bin 286 paket sigara, 23 bin 344 adet elektronik sigara, 9 bin 955 kilogram tütün, 11 bin 705 adet puro/sigarillo ile yasa dışı sigara üretiminde kullanıldığı tespit edilen 173 adet sanayi tipi makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUZ

Bakanlık, “Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleriyle açıklamayı sonlandırdı.

Gündem

USS Tripoli İran’a Asker Taşıma İddiaları Gündemde

ABD'nin amfibi hücum gemisi, Singapur açıklarında görüntülendi. Geminin deniz piyadeleri taşıdığı ve İran'a doğru ilerlediği iddia ediliyor.
Gündem

Ramazan Bayramı Öncesi Fiyat Denetimleri Sıklaştı

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle, Türkiye'deki Ticaret İl Müdürlükleri gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyat kontrollerini artırdı. Denetimler yoğun biçimde sürdürülüyor.
Gündem

Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı 4-1’le Geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Gündem

Ömer Günel Görevden Uzaklaştırıldı Açıklaması Yapıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.
Gündem

Netanyahu: İran’da Halk Ayaklanması Tasarlıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ile birlikte İran'a yönelik ortak operasyonlar yaparak, halkın özgürlük mücadelesine destek olduklarını açıkladı ve ayaklanma çağrısında bulundu.

