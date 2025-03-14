Yasadışı Bahis: Flash TV ve Banka Baskını

İSTANBUL’DA YASADIŞI BAHİS OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun başlattığı yasadışı bahis soruşturması çerçevesinde Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan K. ile birlikte toplam 59 kişiye yönelik sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet” suçlarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Erkan K.’nın örgüt lideri olduğu öne sürüldü.

YASADIŞI BAHİS İÇİN PAYFİX YAPILANDIRILMIŞ

Savcılığın yasadışı bahis soruşturmasındaki verilere göre Erkan K., 2014 yılında “TroyinBilişim” şirketiyle finansal sistem içerisine dahil oldu ve yasadışı bahis faaliyetleri yürüttü. Elde edilen gelirlerle, “Payfix” adı verilen ve örgütsel bir sistem olarak işlev gören ödeme kuruluşunu kurduğu iddia edildi. Payfix sisteminde, yasadışı bahis dünyasında kullanılan ve panel olarak bilinen domainlerin entegrasyonu yapıldı. Böylelikle yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesi Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı. Dosyaya göre, gözaltı kararı verilen kişiler Payfix’in altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para transferi ve finansal güvenlik sağladıkları belirlendi. Üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açılarak, bahisten elde edilen gelirlerin bu hesaplar üzerinden gizlendiği kaydedildi.

MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORU

MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarında, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanı sisteminde 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesinin bulunduğu tespit edildi. Bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesabı kapsadığı belirlendi. Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahis açısından riskli olduğu ifade edildi. Raporlarda, analiz edilen kişilerin banka hesaplarında kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş para transferi yapıldığı belirtildi. İncelenen para transferleri sırasında kullanılan IP adresleri doğrultusunda 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 adet para transferinin bahis işlemleriyle ilişkili olduğu iddia edildi.

POZİTİFBANK İLE İLGİLİ SORULAR

Soruşturma dosyasında, Erkan K. ve diğer şüphelilerin, aralarında güven ilişkisi oluşturarak Payfix Ödeme Kuruluşu’nu yönettikleri ifade edildi. Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri gelirlerle PozitifBank’ı satın aldıkları ve sonrasında Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirket kurdukları iddialar arasında yer aldı. Ayrıca, birtakım şirketleri devralarak suç gelirlerini akladıkları ve bu yollarla haksız kazanç sağladıkları ileri sürüldü.

EL KONULAN MAL VARLIKLARI

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan K. ve şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesaplarına el konuldu. Ayrıca Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu dahil olmak üzere toplam 23 şirkete ait 114 araç ve şirket ortaklık paylarıyla birlikte toplamda 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlıklarına el koyulduğu belirtildi.