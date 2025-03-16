Yasadışı Bahis Holding Gibi Çalışıyor

YASADIŞI BET SİSTEMLERİNİN YAPISI

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, köşe yazısında yasadışı bahis sisteminin işleyişini detaylı bir şekilde ele aldı. Erkin’in belirttiğine göre, bu yapı bir yazılım paneli üzerinden kontrol ediliyor ve profesyonel bir holding şeklinde faaliyet gösteriyor. Finansal izlerin gizlenmesi amacıyla “set hesaplar” ve kripto para cüzdanları kullanılıyor. Ayrıca, dolandırıcılığı önlemek için “Fraud Ekibi” gibi özel birimler bulunuyor.

PANEL YÖNETİMİ VE ALT KASA UYGULAMASI

Erkin, yasadışı bahis sitelerinin yazılım paneli aracılığıyla yönetildiğini ifade etti. Bu panel sayesinde bahis oranları ayarlanıyor, bakiye düzenlemeleri gerçekleştiriliyor ve sistemin dönen parası kontrol ediliyor. Sunucuların yurt dışında bulunması, sistemin izlenmesini oldukça zor hale getiriyor. Oyuncularla doğrudan irtibat kuran ara birim ise “alt kasa” olarak tanımlanıyor. Bu yapı, komisyon bazlı bir düzen ile çalışıyor ve her birim, bıraktığı sorumluluğa göre kar payı alıyor.

FİNANSAL İZLERİN GİZLENMESİ

Yasadışı bahis organizasyonları, finansal izlerini gizlemek için birden fazla bankada açılan paravan hesaplarla “set hesaplar” kuruyor. Tipik olarak beş veya daha fazla hesaptan oluşan bu yapı, paranın kaynağını ve akışını gizlemek için tasarlanmış. Erkin’e göre, bu sistemde yaygın şekilde kullanılan araçlardan biri kripto para cüzdanları. Kripto paralar sayesinde dijital iz kalmıyor ve ödemelerin takibi neredeyse imkansız hale geliyor.

PROFESYONEL YÖNETİM VE RİSK DENETİMİ

Yasadışı bahis sisteminin dikkat çeken bir diğer boyutu, profesyonel bir holding gibi çalışması. “Back Office” adı verilen departman, müşteri taleplerini karşılıyor, bakiye sorunlarını çözüyor ve kullanıcılara rehberlik ediyor. Ayrıca, “Fraud Ekibi” olarak bilinen risk denetleme birimi, oyuncuların ve hesapların sistem kurallarına uygunluğunu denetliyor. Dolandırıcılık veya sistemi kandırma girişimleri tespit edildiğinde, bu ekip hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

CANLI DESTEK VE BAYİLİK SİSTEMİ

Erkin’in yazısında vurgulanan bir başka önemli husus, yasadışı bahis sitelerinin alışveriş sitelerine benzer bir şekilde “canlı destek” hizmeti sunması. Bu hizmet, kullanıcıların anlık sorunlarını çözmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için kurumsal bir yapı ile işletiliyor. Ayrıca, organizasyonun bölgesel yayılımını sağlayan bir “bayilik sistemi” de mevcut. Üst kasa, alt kasalara operasyonel izinler ve komisyon payı vererek bu sistemi etkin bir şekilde yönetiyor.