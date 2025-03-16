Yasadışı Bahis: Profesyonel Holding Gibi İşliyor

PANEL YÖNETİMİ VE ALTYAPI SİSTEMİ

Aytunç Erkin, köşe yazısında yasadışı bahis sisteminin işleyişini detaylı bir şekilde anlatıyor. Bu sistem bir yazılım paneli üzerinden yönetiliyor ve profesyonel bir holding gibi işliyor. Finansal izleri saklamak amacıyla “set hesaplar” ve kripto para cüzdanları kullanılıyor. Ayrıca, “Fraud Ekibi” gibi özel birimler dolandırıcılık faaliyetlerini önlüyor.

SET HESAPLARLA FİNANSAL İZLERİ GİZLEME

Bu yasadışı organizasyonlar, finansal izlerini gizlemek için birden fazla bankada paravan hesaplardan oluşan “set hesaplar” oluşturuyor. Genelde beş veya daha fazla hesap kullanılan bu yapı, paranın kaynağını ve akışını saklamak için tasarlanmış. Erkin, bu sistemde en çok kripto para cüzdanlarının tercih edildiğini belirtiyor. Kripto paralar sayesinde dijital iz bırakılmıyor ve ödemelerin takibi neredeyse imkansız hale geliyor.

PROFESYONEL YÖNETİM VE RİSK DENETİMİ

Yasadışı bahis sisteminin profesyonel bir yapıda çalıştığının altını çizen Erkin, “Back Office” adı verilen departmanın müşteri taleplerine cevap verdiğini ve bakiye sorunlarını çözdüğünü ifade ediyor. Ayrıca, “Fraud Ekibi” olarak bilinen risk birimi, oyuncuların ve hesapların sistem kurallarına uygunluğunu denetliyor. Dolandırıcılık veya aldatma girişimleri tespit edilince bu ekip hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

CANLI DESTEK HİZMETİ VE BAYİLİK SİSTEMİ

Erkin’in yazısında belirtilen bir diğer önemli konu, yasadışı bahis sitelerinin alışveriş sitelerine benzer şekilde sundukları “canlı destek” hizmeti. Bu hizmet, oyuncuların anlık sorunlarını çözmek ve memnuniyeti sağlamak için kurumsal bir yapı ile işletiliyor. Ayrıca, organizasyonun bölgesel yayılmasını sağlayan bir “bayilik sistemi” mevcut. Üst kasa, alt kasalara operasyonel izinler ve komisyon payı vererek bu sistemi yönetiyor.