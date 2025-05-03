Yasak Elma Başrolü Geri Dönüyor

BİRAN DAMLA YILMAZ’IN GÜÇLÜ DÖNÜŞÜ

Genç neslin popüler oyuncularından Biran Damla Yılmaz, ekranlara etkileyici bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Yasak Elma dizisindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yılmaz, Most Yapım’ın NOW platformunda yayınlanacak yeni dizisinin başrolü Yıldız karakterini canlandırmak için sözleşme imzaladı. Henüz ismi açıklanmayan dizi, Şanlıurfa’nın mistik atmosferi ile İstanbul’un enerjik sahnelerini harmanlamayı amaçlıyor. Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş bulunuyor, senaryoyu ise Ercan Uğur kaleme alıyor.

ŞANLIURFA’DA GEÇEN HEYECANLI HİKÂYE

Proje başlangıçta Mardin’de çekilmesi planlanmıştı. Ancak, Uzak Şehir dizisinin aynı dönemde Mardin’de çekilecek olması nedeniyle ana çekim yeri Şanlıurfa’ya kaydırıldı. Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri, dizinin görsel çekiciliğine derinlik katacak. Ayrıca, çekimlerin bir kısmı İstanbul’da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

DİZİ RÜZGÂRI GÜNEYDOĞU’DA ESTİYOR

Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma dizisindeki Kumru rolü ile adını duyurmuştu ve yeni projede Yıldız karakteri ile izleyici karşısına çıkacak. 27 yaşındaki oyuncu, sosyal medya üzerinden hayranlarından gelen “Ne zaman döneceksin?” sorularına bu projeyle yanıt vermiş oldu. Yeni dönem itibariyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi, dizi sektörünün önemli merkezlerinden biri haline geliyor. Biran Damla Yılmaz’ın başrolde yer aldığı bu proje, Şanlıurfa’da çekilecek.