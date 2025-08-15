Gündem

Yasak Kaldı: Stüdyo Daireler Geri Dönüyor

yasak-kaldi-studyo-daireler-geri-donuyor

YENİ DÜZENLEME İLE DAİRELER YENİDEN YAPILABİLECEK

2017 yılında yasaklanan 1+0 dairelerin yapımının yeniden başlaması için Resmi Gazete’de karar yayımlandı. Ancak bu stüdyo dairelerin inşası belirli şartlara tabi olacak.

YASAKLAMA NEDENİ

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, stüdyo dairelerin yasaklanma nedenini “Türkiye’de konutlarda genellikle ailelerin yaşaması ve bu tip dairelerin apartman sakinlerini rahatsız etmesi” şeklinde açıkladı.

KİRA SORUNUNA ETKİ

Erkutoğlu, kararın yanlış yorumlandığını vurguladı ve “Bu çıkan kenarda dar kenarı iki buçuk metre, alanı 9 metrekare olan yatak nişi yapılabilir diyor. Yani bu yine 1+1 demektir, sadece 12 metrekare olan salonu, 21 metrekareye çıkartmak gerekiyor. Daha önceden baktığımızda 12 metrekare salona 2 metrekare bir yatak dışı yapıyorduk. Sadece yatak odasına duvar yapmayabiliriz, yatağı ortaya koyabiliriz anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yeni düzenlemenin 1+0 dairelerin kiralardaki artışı frenleyebileceğini de belirtti.

ÖNEMLİ

Gündem

Yeni Tuzağın Adı: Pornografi Suçlaması

Dolandırıcılar, sahte e-postalarla “çocuk pornografisi” gibi suçlamalarla vatandaşları korkutarak kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor, tutuklama tehdidinde bulunuyorlar.
Gündem

Piyasanın Yıl Sonu Dolar Tahmini

Merkez Bankası, 68 katılımcıyla yaptığı ağustos ayı anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket, döviz, enflasyon, büyüme ve faiz tahminlerini ortaya koydu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.