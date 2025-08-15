Yasak Kaldı: Stüdyo Daireler Geri Dönüyor

YENİ DÜZENLEME İLE DAİRELER YENİDEN YAPILABİLECEK

2017 yılında yasaklanan 1+0 dairelerin yapımının yeniden başlaması için Resmi Gazete’de karar yayımlandı. Ancak bu stüdyo dairelerin inşası belirli şartlara tabi olacak.

YASAKLAMA NEDENİ

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, stüdyo dairelerin yasaklanma nedenini “Türkiye’de konutlarda genellikle ailelerin yaşaması ve bu tip dairelerin apartman sakinlerini rahatsız etmesi” şeklinde açıkladı.

KİRA SORUNUNA ETKİ

Erkutoğlu, kararın yanlış yorumlandığını vurguladı ve “Bu çıkan kenarda dar kenarı iki buçuk metre, alanı 9 metrekare olan yatak nişi yapılabilir diyor. Yani bu yine 1+1 demektir, sadece 12 metrekare olan salonu, 21 metrekareye çıkartmak gerekiyor. Daha önceden baktığımızda 12 metrekare salona 2 metrekare bir yatak dışı yapıyorduk. Sadece yatak odasına duvar yapmayabiliriz, yatağı ortaya koyabiliriz anlamına geliyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, yeni düzenlemenin 1+0 dairelerin kiralardaki artışı frenleyebileceğini de belirtti.