Yasaklı Daireler Tekrar Yapılabilir Mi?

1+0 DAİRELERİN YENİDEN İNŞASI

2017 yılında yapımı yasaklanan 1+0 daireler, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar ile tekrar inşa edilebilecek. Ancak stüdyo dairelerin yapımı belirli şartlara bağlı olacak.

STÜDYO DAİRELERİN YASAKLANMA NEDENİ

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, stüdyo dairelerin yasaklanma sebebini “Türkiye’de konutlarda genellikle ailelerin yaşaması ve bu tip dairelerin apartman sakinlerini rahatsız etmesi” olarak belirtiyor.

KİRA PROBLEMINE ÇÖZÜM OLARAK GÖRÜYOR

Kararın yanlış yorumlandığını söyleyen Erkutoğlu, “Bu çıkan kenarda dar kenarı iki buçuk metre, alanı 9 metrekare olan yatak nişi yapılabilir diyor. Yani bu yine 1+1 demektir, sadece 12 metrekare olan salonu, 21 metrekareye çıkartmak gerekiyor. Daha önceden baktığımızda 12 metrekare salona 2 metrekare bir yatak dışı yapıyorduk. Sadece yatak odasına duvar yapmayabiliriz, yatağı ortaya koyabiliriz anlamına geliyor” dedi. Erkutoğlu, bu yeni düzenleme ile 1+0 dairelerin kiralardaki yükselişi frenleyebileceğini vurguladı.