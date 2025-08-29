Yaşar Güler: Terör Belasından Ülkemizi Kurtaracağız

YENİ RÜTBELERİN GURURU VE BİR AĞUSTOS AYI VURGU

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî Savunma Bakanlığı’nda üst rütbeye terfi eden personel için düzenlenen törende konuştu. Konuşmasında terörsüz bir Türkiye teması üzerinde duran Güler, “Bugün bir üst rütbeye terfi eden kıymetli silah ve mesai arkadaşlarımın rütbe takma törenini icra ederken, aynı zamanda Millî Mücadele’mizin son merhalesi olan büyük zaferimizin 103’üncü yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve sevinci yaşıyoruz” şeklinde ifade etti. Güler, tarihi zaferleri anarken, terfi eden arkadaşlarını kutlayarak yeni rütbelerinin hayırlı olmasını diledi. “Bu ayda asil milletimiz, Malazgirt’ten Mercidabık’a, Mohaç’tan Büyük Taarruz’a kadar mukaddes değerleri uğruna verdiği destansı mücadelelerle tarihe damga vurmuştur” ifadesiyle ağustos ayının önemine vurgu yaptı.

BÜYÜK ÖZVERİ VE GÖREV ANLAYIŞI

Bakan Güler, 30 Ağustos Zaferi’nin ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk ordusunun yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir” sözlerini hatırlatarak, Atatürk’ün ruhunun personelde yaşadığını belirtti. Güler, “Kahraman personelimiz de ülkemizin güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapıyor” dedi. Geçmişteki fedakârlıkların Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolu açtığını belirten Güler, “Aldığınız yeni terfi, tarihî sorumluluğunuzda gurur nişanesidir” şeklinde konuştu.

RÜTBELERİN ANLAMI VE BEKLENTİLER

Güler, “Rütbeler sorumlulukların ve adanmışlığın bir sembolüdür. Sizlere tevdi edilen her yeni görev Türk milletinin sizlere duyduğu güvenin de göstergesidir” dedi. Rütbe alan personelden yüksek bir cesaret ve azimle çalışmasını beklediklerini dile getiren Güler, “Çünkü biliyoruz ki güçlü bir ordu, güçlü bir Türkiye demektir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin birçok vazifeyi yüksek başarıyla yürüttüğünü belirterek, personelin yetenekleri ve disiplin anlayışının modern teknoloji ile birleştiğinde orduyu dünyanın önde gelen güçlerinden biri haline getirdiğini vurguladı.

GELİŞİM VE ÖNEMLİ VURGU

Güler, “İcra ettiğiniz vazifelerin ülkemiz açısından kritik olması, sürekli bireysel ve meslekî gelişiminizi gerekli kılmaktadır” diyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkili konumunu ileri taşımak için kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca, “Küresel güvenlik risk altındadır ve Türkiye’nin bu tehditleri bertaraf etmek için adımlar atması gerekiyor” ifadesiyle mevcut duruma karşı alınan proaktif tedbirlere dikkat çekti.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİ

Bakan Güler, Cumhuriyetin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Konuşmasının sonunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm komutanları, şehitler ve gaziler için saygı duruşunda bulunarak, terfi eden tüm personelin yeni rütbelerinin hayırlı olmasını temenni etti. Ayrıca emekli olan personele de teşekkür ederek, Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladı.