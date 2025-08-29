Yaşar Güler: Terör Beldesinden Ülkemizi Kurtaracağız

SEVİYELER YÜKSELTİLİYOR

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî Savunma Bakanlığı’nda rütbe alan personel için gerçekleştirilen törende bir konuşma yaptı. Törende, terörsüz bir Türkiye vurgusu yapan Bakan Güler, ülkenin terör belasından kurtulacağını ifade etti. Konuşmasında “Bugün bir üst rütbeye terfi eden kıymetli silah ve mesai arkadaşlarımın rütbe takma törenini icra ederken, aynı zamanda Millî Mücadele’mizin son merhalesi olan büyük zaferimizin 103’üncü yıl dönümü ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlamanın haklı gurur ve sevinci yaşıyoruz” dedi. Rütbe alan personeli en içten dilekleriyle kutlayarak, “Yeni rütbelerinin kendilerine, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

GEÇMİŞTEN GÜCÜ ALMAK

Bakan Güler, geçmişten bugüne akıl hafızalarını koruyarak güvenle ilerleyen toplumların önemine dikkat çekerek, “Bu nedenle her birimizin önce kendimizi sonra da yakınlarımızdan başlamak üzere çevremizi şanlı tarihimizin gurur sayfalarıyla her daim buluşturması gerekmektedir” ifadesini kullandı. Ağustos ayının “zaferler ayı” olarak tanımlandığını belirten Bakan, Türk milletinin bu dönemde önemli zaferler kazandığını vurgulayarak, “Kahraman Türk milleti ve onun bağrından çıkan gazi ve muzaffer ordumuzun büyük cesaret ve fedakârlıklar göstererek elde ettiği bu zaferleri bir kez daha gururla yâd ediyorum” şeklinde konuştu.

ÖZVERİLİ GÖREV ANLAYIŞI

Bakan Güler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 30 Ağustos Zaferi sonrası belirttiği, “Türk milletinin hürriyet ve istiklâl düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir” sözlerini hatırlatarak, kahraman personelin güvenliği sağlamak için özveriyle görev yaptığını ifade etti. “Sizler de Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ordumuzun şanlı sancağını gururla taşımakta, büyük tarihimizin eşsiz mirasını yarınlara aktarmaktasınız” şeklinde konuşan Bakan, rütbelerin sorumluluk ve fedakârlığın sembolü olduğunu belirtti.

GÜÇLÜ ORDUNUN ÖNEMİ

Rütbe alan her bir personel için beklentilerinin yüksek bir cesaret ve azimle çalışmak olduğunu söyleyen Bakan, “Çünkü biliyoruz ki güçlü bir ordu, güçlü bir Türkiye demektir” ifadesini kullandı. Günümüz tehditlerini dikkate alınarak caydırıcı bir orduya sahip olmanın önemini vurgularken, “Kahraman ordumuz, birçok vazifeyi yüksek bir başarıyla sürdürmektedir” dedi. Modern teknolojik kabiliyetlerle güçlendirilmiş Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, uluslararası ortamda önemli bir oyuncu haline geldiğini de belirtti.

KENDİSİ GELİŞTİRME GEREĞİ

Görevlerin kritik oluşunun bireysel ve meslekî gelişimin sürekliliğini gerektirdiğini belirten Bakan, “Sizlerin becerisi ve donanımı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin etkin ve güçlü konumunu daha da ileri seviyelere taşıyacaktır” şeklinde ifade etti. Bakan, çevre coğrafyada oluşan tehditler karşısında Türkiye’nin kararlı adımlar atması gerektiğini vurgularken, “Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz proaktif tedbir ve uygulamalarla artık tarihî dönemecin içerisindeyiz” dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFİ

Son olarak, “Cumhuriyetimizin ikinci asrında ilerlediğimiz bu tarihî süreçte, ‘Türkiye Yüzyılı’ hedeflerimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışıyor, geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz” diyerek vurguladı ve zaferlerini bir kez daha gururla andıkları Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm silah arkadaşlarını rahmetle andığını ifade etti. Terfi eden silah arkadaşlarına başarılar dileyen Bakan, “Emekli olan kahraman silah arkadaşlarımıza başarılı hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum” dedi.