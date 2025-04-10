Yasemin Adar, 4. Günde Mağlup Oldu

YASAMİN ADAR YİĞİT’İN FİNAL PERFORMANSI

Başkent Bratislava’da süren 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın dördüncü gününde milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, finalde Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile mücadele etti. Günün son karşılaşmasında rakibine 6-0’lık skorla mağlup olan Yasemin, 8. kez Avrupa şampiyonu olma şansını kullanamadı.

YASAMİN’İN BAŞARI DOLU KARIYERİ

Kariyerinde kayda değer başarılar elde eden Yasemin Adar Yiğit, Avrupa Güreş Şampiyonaları’nda 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında altın madalya kazanmayı başardı. Tokyo Olimpiyatları’nda da bronz madalya alan milli sporcu, 2017 ve 2022 yıllarında iki farklı sefer dünya şampiyonu unvanını elde etti. Ancak bu sefer finalde altın madalyayı Ukraynalı rakibine kaptırmış oldu.

KADIN GÜREŞÇİLERİN BAŞARILARI

Türkiye Kadın Milli Güreş Takımı, şampiyonanın dördüncü gününü 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Yasemin Adar Yiğit’in haricinde Evin Demirhan Yavuz (50 kilo) ve Bediha Gün (59 kilo) gümüş madalya kazanırken, Buse Tosun Çavuşoğlu (68 kilo) bronz madalya aldı. Milli güreşçiler, madalya mücadelesinde sergiledikleri performansla dikkat çekti.

ŞAMPİYONADA SON DURUM

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda bugün kadınlar kategorisindeki müsabakaların sonuna geliniyor. Milli güreşçilerden Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo) ve Nesrin Baş (72 kilo) altın madalya için mindere çıkacak. Zeynep Yetgil (53 kilo) bronz madalya mücadelesine katılacakken, Selvi İlyasoğlu (62 kilo) repesaj maçına çıkıyor. Aynı zamanda grekoromen stil müsabakaları başlayacak ve 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler gerçekleştirilecek.