Yasemin Allen Araç Park Etme Denemesi

YASAMINI YİTİREN BABASI HAKKINDA DUYGUSAL AÇIKLAMA

Hasta kedisini veterinere getiren Yasemin Allen, aracını yol kenarında bulunan iki otomobilin arasına, neredeyse hiç alan kalmayacak şekilde dikkatlice yerleştirdi. Oyuncu, milimetrik park işlemini bir ileri bir geri manevralarla başarıyla gerçekleştirdi. Allen, “Kedim hastalandı, önemli bir şey değil ama iyi olduğundan emin olmak istedim” diyerek kedisinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

KİŞİSEL ACI VE KIRMIZI HALIDA KALAN DÜŞÜNCELER

Geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Dudley Allen ile ilgili sorulara yanıt veren Yasemin, “Çok ama çok üzgünüm. Fazla konuşmak istemiyorum” ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle yasını tuttuğunu ve duygusal durumunu paylaştı. Magazin dünyasında neler olduğu üzerine kısa bilgiler aktarıyor.