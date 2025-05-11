Yasemin Minguzzi, Mücadelesine Devam Ediyor

YASİN MİNGUZZİ’NİN MÜCADELESİ

Yasemin Minguzzi, kay kay malzemesi almak üzere gittiği pazarda bıçaklanarak yaşamını yitiren oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi. Oğlunu kaybettiği günden bu yana, suçluların en ağır cezayı alması için sansız mücadele veriyor. Sanıkların 18 yaşından küçük olması, alacakları cezayı 24 yıl hapis ile sınırlıyor. Ancak Yasemin Minguzzi, başlangıçta başlattığı mücadele sayesinde, çocuk infaz yasasında değişiklik yapılması için çalışmaların başlatıldığını duyuruyor.

İLK ANNELER GÜNÜNÜ YAŞIYOR

Yasemin Minguzzi, oğlu Mattia Ahmet’siz geçirdiği ilk Anneler Günü’nü karşılıyor. Anne Minguzzi, oğlunun her Anneler Günü’nde tek başına gidip çiçek aldığını hatırlatıyor. 14 yaşında hayatını kaybeden oğlu Mattia Ahmet’in, 8 yaşındayken ona hazırladığı özel hediyenin hikayesini de paylaştı. “Anneler Günü’nde Ahmet mutlaka, bana giderdi tek başına kendi kendine çiçek alırdı mutlaka her sene. 13 Mayıs 2018’de Ahmet gittikten sonra teyzesi bana bir çiçek vermişti. Saklamıştı… Malta’ya gittiğimizde kutulardan çıktı. İçinde bez bir çanta, çiçek, kalp vardı ve İtalyanca ‘Seni çok seviyorum anne Mattia’ yazıyordu. Ahmet’in gidişinden sonra bu çantayı gördüğümde çok zor oldu,” diye belirtti.

TEHDİTLERE RAĞMEN DEVAM EDİYOR

Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin en ağır cezayı alması için sürdürdüğü mücadelesinde direncini koruyor. Gelen tüm tehditlere rağmen, yasa değişikliği için çalıştığını ifade ediyor. “Ben en başından beri hiç durmadım. Yasa değişikliği zaten olması gereken bir şeydi. ‘Bir Ahmetimiz gitti, başka Ahmetler gitmesin’ diye bir Mattia Ahmet Minguzzi yasası geliyor. Zaten çalışmalara başlanıldı. Gerçekten çok mücadele verdim bunun için. Ahmet’in bahçesine benim gibi acılı anneler de geliyor, onların katilleri de hep salıverilmiş, onlar da ‘Yasemin hanım, bize de yardım edin’ diyorlar. Geriye dönük olursa, hiç durmadık. Çok yorgunum ama mücadeleye devam edeceğim. Hiç korktum, ne yıldım!” dedi.

ÖZEL BİR VAKIF KURUYOR

Yasemin Minguzzi, oğlu adına bir vakıf kurmayı planladığını ifade ediyor. Amacının sokak çocuklarını rehabilite etmek olduğunu belirtiyor: “Biz bir vakıf kuracağız, ismi Ahmet’in ismi olacak. Bu çocukları rehabilite etmek, sokaktaki çocuklara faydalı bir şey olsun.”

Yasemin Minguzzi’nin annelere de bir mesajı var: “Sadece acılı anneler değil, çok güzel anneler de var. Hepsinin Anneler Günü’nü kutluyorum. Çocuklarına sarılsınlar, hiç bırakmasınlar. Her geçen vakit, dakika o kadar önemli ki…”