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“Yasemin Uludağ Çetin’e Acı Veda”

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OLAYIN DETAYLARI

Dün saat 12.00 civarında Nilüfer ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak’ta trajik bir olay gerçekleşti. Yasemin Uludağ Çetin, boşanma sürecinde olan eşi ve diş teknisyeni Atilla Çetin’in takibi altında evine doğru ilerliyordu. Atilla Çetin, eşini evinin bulunduğu binanın önüne geldiğinde başından tabancayla vurdu. İki çocuk annesi olan Yasemin Uludağ Çetin yere yığılırken, olayın hemen ardından polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.

MÜDAHALE VE HASTANE SÜRECİ

Olay yerinde Atilla Çetin, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı Yasemin Uludağ Çetin, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yasemin Çetin kurtarılmadı ve yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ

Yasemin Uludağ Çetin’in cenazesi, otopsi sonrası Bursa Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı’ndaki Ziraat Camisi’ne getirildi. Burada öğle saatlerinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Çetin’in yakınlarının yanı sıra Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da katıldı. Namazın ardından Yasemin Uludağ Çetin, Mustafakemalpaşa ilçesindeki Doğancı Mezarlığı’na defnedildi.

ŞÜPHELİNİN DURUMU

Öte yandan, gözaltındaki Atilla Çetin’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ardında adliyeye sevk edilen Çetin, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, toplumsal şiddet ve kadın cinayetleri konusundaki ciddi endişeleri tekrar gündeme getiriyor.

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