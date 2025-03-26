Yasin Kol İlk Defa Derbi Yönetecek

SÜPER LİG’DE DERBİ HEYECANI

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, cumartesi günü saat 20.30’da Dolmabahçe Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli derbiyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek olacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olarak belirlenmiş durumda. Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol, bugüne kadar kariyerinde ilk kez bu derbide görev alacak.

HAKEMİN SEZON PERFORMANSI

Yasin Kol, 2024-2025 sezonunda Süper Lig’de toplam 13, 1. Lig’de 7 ve Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere toplamda 22 karşılaşmayı yönetti. Ayrıca, 8 kez de AVAR olarak atanmış durumda. Bu sezon Galatasaray’ın sadece Alanyaspor ile oynadığı maçta düdük çaldı, Beşiktaş’ın karşılaşmalarında ise görev almadı.

BEŞİKTAŞ’LA EN SON MAÇI 2022’DE YÖNETTİ

Yasin Kol, Beşiktaş’ın son maçında 14 Ağustos 2022 tarihinde Alanyaspor ile oynadığı ve 3-3 berabere sonuçlanan karşılaşmada düdük çaldı. Bu maçın ardından siyah-beyazlıların karşılaşmalarında yer almadı. Derbi, her iki takım için büyük bir önem taşıyor ve futbolseverler bu mücadeleyi heyecanla bekliyor.