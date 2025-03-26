Yasin Kol İlk Kez Derbide Hakemlik Yapacak

SÜPER LİG DERBİSİ CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK

Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray, cumartesi günü saat 20.30’da Dolmabahçe Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu önemli derbi, hakem Yasin Kol’un yönetiminde gerçekleşecek. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak. Trabzon bölgesi hakemi Yasin Kol, kariyerinde ilk kez bir derbi maçında düdük çalacak.

YASİN KOL’UN YÖNETTİĞİ MAÇ SAYISI

Yasin Kol, 2024-2025 sezonunda Süper Lig’de 13, 1. Lig’de 7 ve Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere toplamda 22 karşılaşmayı yönetti. Ayrıca, 8 defa da AVAR hakemliği görevini üstlendi. Galatasaray’ın bu sezondaki tek maçında, Alanyaspor karşısında görev aldı ve Beşiktaş’ın maçlarında yer almadı.

BEŞİKTAŞ’LA EN SON MAÇINDA NASIL BİTTİ?

Yasin Kol, Beşiktaş’ın son kez 14 Ağustos 2022 tarihinde Alanyaspor ile oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı maçta düdük çaldı. Bu derbi, Yasin Kol için önemli bir deneyim olacak.