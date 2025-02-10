Yasin Özcan Aston Villa’ya Transfer Oldu

KASIMPAŞA’NIN YILDIZI YASİN ÖZCAN AVRUPA YOLUNDA

Kasımpaşa’nın genç yıldızlarından biri olarak dikkat çeken Yasin Özcan, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa ile anlaşma sağladı. Böylece Türkiye’deki önemli genç yeteneklerden biri daha Avrupa sahnesine adım atmış oldu.

ASTON VİLLA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Aston Villa yönetimi, resmi bir açıklama yaparak, “Aston Villa, Kasımpaşa’dan Yasin Özcan ile ön sözleşme imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyar. 18 yaşındaki genç oyuncu, gelecek sezon Villa’ya katılmadan önce sezonun geri kalanını Türk kulübünde geçirecek.” ifadelerine yer verdi.

GELECEK İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM

Kulübün teknik yönetimi, İngiltere yerel basınına transfer süreci hakkında detaylar paylaştı. Yasin Özcan’ın, İngiltere futboluna gelecekte önemli katkılar sunacağı vurgulandı ve bunun uzun vadeli bir yatırım olduğu ifade edildi. Ancak transferle ilgili mali detaylar henüz netleşmedi.