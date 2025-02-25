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Yaşlı Adam Adıyaman’da Ölü Bulundu

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ADIYAMAN’DA YAŞANAN OLAY

Adıyaman’da, Merkez Karapınar Mahallesi Karapınar Mezarlığı yakınlarındaki Gültepe Küme Evleri Yolu üzerinde bir olay meydana geldi. Vatandaşlar, 70 yaşındaki Yusuf Limun’un hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Bu durum üzerine, durum hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

İNCELEMELER GERÇEKLEŞTİ

Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, Yusuf Limun’un cenazesi üzerine detaylı incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Limun’un cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yusuf Limun’un kesin ölüm nedeninin, yapılacak olan araştırmalar tamamlandıktan sonra netleşeceği ifade edildi. Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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