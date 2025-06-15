Yaşlı Adam, Mevlide Ulaşamadı

GAZİPAŞA’DA KAYBOLAN HÜSEYİN KARADENİZ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, Belbaşı Yaylası’ndaki evinden 6 Haziran günü öğle saatlerinde yaya olarak ayrılan 76 yaşındaki Hüseyin Karadeniz’den bir daha haber alınamadı. Mevlide katılmak amacıyla evinden çıkan Karadeniz, akşam eve dönmeyince yakınları çevrede arama yapmaya başladı fakat bu çabalar sonuç vermedi. Bunun üzerine durum, jandarmaya bildirildi.

MEVLİDE ULAŞAMADIĞI BELİRLENDİ

Gazipaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki arama çalışmalarını genişletmeye karar verdi. Karadeniz’in bastonuyla yürürken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaşılması üzerine bu güzergâhta aramalar yoğun bir şekilde gerçekleştirildi. Yapılan detaylı incelemelerde Karadeniz’in mevlide hiç ulaşmadığı öğrenildi.

KAYBOLUŞUNUN 9. GÜNÜNDE ARAMALAR YENİDEN BAŞLADI

Kendisine hâlâ ulaşılamazken, kaybolduğu günden bu yana 9 gün geçti ve arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH, AKUT ve komando timlerinden oluşan ekipler, Şahinler Mahallesi çevresindeki ormanlık alanda ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.