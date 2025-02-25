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Yaşlı Adamın Cesedi Yol Kenarında Bulundu

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OLAYIN YERİ VE GÖRÜNTÜLER

Adıyaman’da Merkez Karapınar Mahallesi’ndeki Karapınar Mezarlığı yakınında yaşanan bir olayda, vatandaşlar 70 yaşındaki Yusuf Limun’un hareketsiz yatmakta olduğunu fark etti. Bunun üzerine durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

İNCELEMELER VE CENAZE İŞLEMLERİ

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Yusuf Limun’un cenazesi üzerinde ve olay yerinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından cenaze, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA GÜNDEMDE

Yusuf Limun’un ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için gerekli araştırmalar yapılacak. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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