“Yaşlı Adamın Cinayetinde Şüpheli Yakalandı”

OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Zonguldak’ın Asma Mahallesi Kömürlü Sokak’ta yalnız yaşayan 70 yaşındaki Kamil Gezer, 21 Ekim’de evinde bıçaklanarak hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma, çevredeki güvenlik kameralarının detaylı incelemesiyle ilerledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, kimliği belirlenen 43 yaşındaki şüpheli E.V., polis tarafından gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ HAKKINDA KANITLAR TOPLANDI

Zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren E.V., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sırasında, cinayet sırasında kullanılan bıçağın ve evden çalınan görüntü kayıt cihazının Çaycuma ilçesindeki ormanlık alanda ve bölgeden geçen ırmakta yapılan aramalar sonucunda ele geçirildiği öğrenildi.

ALACAK VERECEK ANLAŞMAZLIĞI SÖZ KONUSUYDU

Öte yandan, Kamil Gezer ile şüpheli E.V. arasında bir süredir alacak verecek nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı belirtiyor. Gezer’in otopsi raporunda vücudundaki 54 bıçak darbesi tespit edildi. Kamil Gezer’den bir süredir haber alamayan komşuları, durumu yetkililere bildirmişti. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, yaşlı adamın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Bu cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı ve gerçekleşen çalışmalar sonucunda şüpheli kısa sürede yakalandı.