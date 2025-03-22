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Yaşlı Kadın İçin Ekipler Seferber Oldu

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KAR YAĞIŞI VE ULAŞIM ZORLUKLARI

Kars’ın Arpaçay ilçesinden 27 kilometre uzakta bulunan 2 bin 161 rakımda yer alan Gülyüzü köyünde, kar ve tipi sebebiyle ulaşım kesintiye uğradı. Bu şartların etkisiyle meydana gelen kazada 76 yaşındaki Şahhanım Çeğilli, düşerek boynunu kırdı. Çeğilli’nin durumu, yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

ACİL DURUMDA MÜDAHALE

Olayın ardından hemen sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ancak, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla köy yolunun kapanması, İl Özel İdaresi ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, yolu açarak ambulansın geçişine olanak sağladı. Sağlık personelinin evde yaptığı ilk müdahalenin sonrasında yaralı kadın, ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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