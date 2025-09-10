Yaşlı Kadına Saldıranlar Tutuklandı

OLAYIN GERÇEĞİ

Çankaya Strazburg Caddesi’nde yaya geçidinden geçmek isteyen bir kadın, hızla gelen bir araca sinirlenerek söyleniyor. Bu duruma tepki gösteren aracın sürücüsü, yaya geçidinden geçmekte olan başka bir yaşlı kadına saldırıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu darp olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında A.A. isimli şahsı gözaltına alıyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A., sağlık kontrolü sonrası Ankara Adliyesine götürülüyor. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ediliyor. Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi, zanlı hakkında “kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklama kararı alıyor.

BACANLARIN AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Ankara’da Strazburg Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Ç’nin bir araçtan inen iki kişi tarafından darbedildiğini hatırlatıyor. Baba-oğul oldukları belirlenen A.A. ve B.C.A. hakkında bilgi veren Yerlikaya, şunları aktarıyor: “İçişleri Bakanlığı olarak trafik kültürünün yerleşmesi ve kadına karşı şiddet olaylarının önlenmesi için büyük çaba harcıyoruz. Bu birkaç saniyelik videoda trafik kuralları ve toplum huzuru hiçe sayılıyor; üstelik karşıdan karşıya geçen bir kadına şiddet uygulanıyor. Bu tür bir davranış ne ahlakla ne medeniyet değerlerimizle ne de insanlıkla açıklanabilir. Kadına kalkan elleri durdurmaya kararlıyız. Yaşanan bu menfur saldırının takipçisi olacağız.”