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Yaşlılar İçin E-Rapor İmkanı

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TEDAVİLERDE HİZMET İYİLEŞİYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 26 Mayıs’tan itibaren e-rapor uygulamasının başladığını açıkladı. Memişoğlu, “26 Mayıs’tan itibaren 80 yaş üzeri yaşlılarımızın veya yatağa bağımlı hastalarımızın raporlarını elektronik sistemle daha gerekli raporlar bitmeden kendilerine ulaşıp onları yormadan rapor vermeye ve ilaç raporlarını yenilemeye başladık” şeklinde konuştu.

Bakan Memişoğlu, bu uygulama sayesinde 80 yaş üzerindeki yaşlıların ve yatağa bağımlı bireylerin, bulundukları yerde raporlarının ve bakımlarının devam etmesinin kolaylaştırıldığını belirtti. “Şimdiye kadar da yaklaşık 2 bin yaşlımıza ulaştık. 80 yaşın üzerindeki yaşlılarımız evde sağlık ekiplerimiz tarafından aranacak ve sağlık raporları kendilerine ulaştırılacaktır” diye ekledi.

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E-Rapor Dönemi Başladı

26 Mayıs'tan itibaren e-Rapor sistemi devreye girdi; 80 yaş ve üzeri ile yatağa bağımlı hastaların raporları otomatik olarak yenilenecek.

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