“Yaşlılık Bir Gerçek, Hastalık Değil”

ZİYARETİN İLK DURAĞI HUZUREVİ OLDU

Koçyiğit’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamındaki program için ilk ziyaret noktası, Narlıdere Huzurevi oldu. Huzurevi sakinlerinin unutulmaması gerektiğini ve fırsat buldukça ziyaret edilmesi gerektiğini belirten sanatçı, “Yaşlanmak bir hastalık değil, insan doğasının bir gerçeği. Buna hazırlıklı olmak ve bu dönemi sağlıklı geçirebilmek en büyük hediye. Herkes bir gün bu duyguları tadacak. Hepimizin her yaşını huzur ve sağlıkla yaşayabilmesini umut ediyorum.” dedi.

HUZUREVLERİ HAYATIN BİR PARÇASI

Sık sık huzurevi ziyaretleri gerçekleştiren Hülya Koçyiğit, “Herkes, aile bütünlüğü içerisinde yaşlanmak ve yaşlılığını çocukları etrafındayken sürdürmek ister. Ancak günümüz yaşam biçimi giderek değiştiği, daha çok çekirdek aile modeli hayatımıza girdiği ve büyüklerimizin kendi yaşıtlarıyla birlikte sosyalleşme imkanı olduğu için ben huzurevlerinde de mutluluğu yakaladıklarını düşünüyorum ve böyle olduğunu umut ediyorum.” ifadesini kullandı. Koçyiğit, huzurevinde kalan büyüklerimizin bakımının daha profesyonel ve iyi koşullarda yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Her ne sebeple olursa olsun burada mutlu olmanız.” diyerek, herkesin tercihlerine saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

ŞARKIYLA GÜZEL ANILAR YAŞANDI

Koçyiğit, kendisini dinlemeye gelen huzurevi sakinleriyle sohbet ederken, birlikte “Samanyolu” şarkısını da seslendirdi. Bu tür etkinliklerin yaşlı bireyler için oldukça önem taşıdığını ve onların ruh hallerini iyileştirdiğini ifade etmekten geri kalmadı.