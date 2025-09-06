“Yat, Tekne Ve Gemilere ÖTV Artışı”

YAT VE GEZİ TEKNELERİNDE ÖTV ORANI YÜKSELTİLDİ

6 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yat ve gezi teknelerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı %8’e yükseldi. Önceden sıfır olan vergi oranı, artık deniz taşıtlarında uygulanacak. Karar Sayısı 10363 ile yürürlüğe giren düzenleme, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki bazı malları kapsıyor.

DENİZ TAŞITLARI YENİ VERGİ ORANINA TABİ OLACAK

Bu düzenlemeye göre; 18 gros tonilatoyu aşmayan gezinti gemileri, yolcu ve gezinti gemileri, yatlar, kotralar, tekneler ve benzeri deniz taşıtları, eğlence ve spor amacıyla kullanılan tekneler (kürekli kayıklar ve şişme kanolar hariç) yeni vergi oranına tabi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan bu karar, 5 Eylül 2025 tarihinde yayımlandı ve hemen yürürlüğe girdi. düzenlemenin hayata geçirilmesinden Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA BELGESİ HARÇLARI ARTTI

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile silah taşıma ve bulundurma belgesi harçlarında da artış gerçekleşti. 10362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (her yıl için) harç tutarı 15.800,40 TL’den 31.600 TL’ye, bulundurma vesikaları ise 25.282,70 TL’den 50.565 TL’ye yükseldi. Ayrıca, özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri 611,20 TL’den 1.225 TL’ye arttı.