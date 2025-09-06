Yat ve Gemi ÖTV Oranı Artırıldı

YENİ ÖTV ORANLARI UYGULAMAYA GİRDİ

6 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yat ve gezi teknelerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı %8’e yükseldi. Önceden sıfır olan vergi oranı, düzenleme ile birlikte artık deniz taşıtlarında uygulanacak. Karar Sayısı 10363 ile yürürlüğe giren bu düzenleme, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na bağlı (II) sayılı listedeki bazı malları kapsıyor.

DENİZ TAŞITLARINA YENİ VERGİ ORANI

Bu çerçevede; 18 gros tonilatoyu aşmayan gezinti gemileri, yolcu ve gezinti gemileri, yatlar, kotralar, tekneler ve benzeri deniz taşıtları ile eğlence ve spor amaçlı tekneler (kürekli kayıklar ve şişme kanolar hariç) yeni vergi oranına tabi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan bu karar, 5 Eylül 2025 tarihinde yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu tutulacak.

SİLAH BELGELERİNE ZAM YAPILDI

Resmi Gazete’nin yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile silah taşıma ve bulundurma belgesi harçlarında da bir artış gerçekleşti. 10362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikalarının her yılki harç tutarı 15.800,40 TL’den 31.600 TL’ye, bulundurma vesikaları ise 25.282,70 TL’den 50.565 TL’ye yükseldi. Ayrıca, özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnamelerinin ücreti de 611,20 TL’den 1.225 TL’ye çıkarıldı.