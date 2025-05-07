Yatırımcılar Dikkat! Bitcoin Risk İştahı Arttı

KÜRESEL EKONOMİDE BELİRSİZLİK VE ALTIN

Küresel ekonomide belirsizlik devam ediyor. Bu durumu avantaja çeviren değerli metal altının yanı sıra kripto para birimleri de dikkat çekiyor. Bitcoin, Çin ve ABD’nin ticaret savaşları görüşmelerinin yapılacak olması ışığında risk iştahıyla birlikte değer kazanıyor. Uzmanlar, gümrük vergisi görüşmeleri çerçevesinde gerilimlerin azalabileceği ve bunun sonucunda iyimser bir ortam doğabileceğini düşünüyor.

Bitcoin, yüzde 3 oranında artış göstererek 96 bin 920 dolardan işlem görüyor. Diğer popüler kripto para birimleri arasında yer alan Ethereum, yüzde 2.70 oranında bir prim ile bin 843 dolara, Ripple ise yüzde 2 artışla 2.14 dolara ulaşmış durumda.