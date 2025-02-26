Yatırımla Vatandaşlık Veren Ülkeler Listesi

YENİ KATILIM: ABD YATIRIMLA VATANDAŞLIK SUNUYOR

Dünyada yatırım karşılığı vatandaşlık sunan ülkelere ABD de katıldı. Bu gelişme, yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor. Yatırımcılar, belirli bir miktarda yatırım yaparak ABD vatandaşlığına sahip olabiliyor.

YATIRIMLA VATANDAŞLIK SUNAN DİĞER ÜLKELER

Yatırım karşılığı vatandaşlık programı sunan diğer ülkeler arasında NAURA yer alıyor. NAURA’nın programına katılmak için gereken yatırım miktarı 130 bin dolar. Ayrıca DOMİNİKA, yatırım için 200 bin liralık bir bedel belirlerken, K.MAKEDONYA için bu miktar 210 bin dolar olarak belirleniyor. Bu ülkeler, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.