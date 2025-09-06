“Yatlar Ve Gemi ÖTV’si Yükseldi”

6 EYLÜL 2025 TARİHLİ CUMHURBAŞKANI KARARIYLA VERGİ ORANLARI ARTIRILDI

6 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, yat ve gezi teknelerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranını %8’e yükseltiyor. Önceden sıfır olan vergi oranı, bu yeni düzenleme ile deniz taşıtlarında uygulanmaya başlayacak. Karar Sayısı 10363 ile yürürlüğe giren bu düzenleme, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki bazı malları kapsıyor.

VERGİ YENİ ORANLARINA GİREN DENİZ TAŞITLARI

Buna göre, 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri, yolcu ve gezinti gemileri, yatlar, kotralar, tekneler ile benzeri deniz taşıtları ve eğlence ve spor amaçlı tekneler (kürekli kayıklar ve şişme kanolar hariç) yeni %8’lik vergi oranına tabi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan bu karar, yayımlandığı gün olan 5 Eylül 2025 tarihinde yürürlüğe girdi. Düzenlemenin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.

SİLAH BELGELERİNE ZAM UYGULANDI

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan diğer bir Cumhurbaşkanı Kararı ile silah taşıma ve bulundurma belgesi harçlarına da zam geldi. 10362 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikalarının (her yıl için) harç tutarı 15.800,40 TL’den 31.600 TL’ye, bulundurma vesikaları ise 25.282,70 TL’den 50.565 TL’ye çıkarıldı. Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnamelerinin ücreti de 611,20 TL’den 1.225 TL’ye yükseldi.