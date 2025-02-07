More
Spor

Yattara’dan İmamoğlu’na İş Talebi: Yanıt Ne?

yattara-dan-imamoglu-na-is-talebi-yanit-ne

İMAMOĞLU VE YATTARA’IN ETKİLEŞİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da Hızlı Tarama Testinde riskli bulunan bir binanın yıkım programında konuşma yaparken ilginç bir an yaşandı. Etkinlikte bulunan Gineli eski futbolcu İbrahim Yattara, İmamoğlu’na yaklaşarak “Belediyede çalışmak istiyorum” dedi. Bu anlar, etkinlikteki kameralar tarafından kaydedilirken, Yattara’nın talebi sosyal medyada geniş yankı buldu.

GEÇMİŞTEN GELEN BAĞLANTILAR

Ekrem İmamoğlu ile İbrahim Yattara arasındaki ilişki yeni değil. İmamoğlu, Trabzonspor yöneticiliği döneminde Yattara’nın transferinde aktif bir rol oynamıştı. Ayrıca Yattara, daha önce Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde İmamoğlu’nu ziyaret etmişti. İmamoğlu, geçtiğimiz yıl bir röportajda Yattara’nın Beylikdüzü’nde yaşadığını dile getirerek “Bana olan aşkından bir de Beylikdüzü’nde yaşıyormuş, yeni öğrendim” sözlerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Yattara’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışma isteği, futbol camiasında ve sosyal medya platformlarında dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları efsanevi futbolcunun Türkiye’de kalıcı bir kariyer peşinde olduğunu belirtirken, diğerleri ise bu talebi esprili bir dille ele aldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Ankara ve İstanbul’da Sahte İçki Tehlikesi

Ankara'da sahte içki nedeniyle 33 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yoğun bakımda tedavi ediliyor. İstanbul'da ise yılbaşından bu yana 34 kişi sahte alkol yüzünden yaşamını yitirdi.
Ekonomi

Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Yükseltti

Merkez Bankası, 2025 enflasyon tahminini yüzde 24'e çıkarırken, 2026 ve 2027 için sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 8 belirledi. Başkan Karahan, politika duruşunun değişmeyeceğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.