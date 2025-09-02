“Yavaş, ‘CHP Kongresi’ne Dikkat Çekti”

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ İPTAL OLDU

Son gelişmelere göre, mahkeme 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen İstanbul kongresiyle ilgili karar aldı. Mahkeme, Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak, 196 delegeyi tedbiren uzakta tuttu ve kongre sürecini durdurdu.

GÜREL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet atandı. Mahkeme kararının etkileri devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan da bir açıklama geldi. Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir.” ifadesini kullandı.

VERİLEN TEDBİR KARARI HUKUK İLKELERİYLE BAĞDAŞMIYOR

Yavaş’ın açıklamaları şöyle: “Partimizin İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır.”

HUKUKUN ASLİ GÖREVİ DEMOKRASİYİ KORUMAKTIR

Ayrıca, Yavaş, “Oysa hukukun asli görevi, demokrasiyi korumak. Türkiye’nin geleceği; adaletin tarafsız işlediği, hukukun üstün kılındığı ve demokrasinin tam anlamıyla hayata geçtiği bir düzenle güvence altına alınabilir.” şeklinde vurguladı.