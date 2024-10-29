Yavuz Engin’e Çeteden Tehdit Geldi!

GÖZALTI VE TUTUKLAMALAR ÜZERİNE TEHDİTler

Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, gözaltı ve tutuklama kararları verildiğinde çete üyeleri tarafından ölümle tehdit aldı. Savcı Engin’in makam odasına gelen çete üyesi Mustafa Kemal Zengin, “Benimle fotoğraf çektir, paylaş, kılına zarar veremezler” diyerek tehdit savurdu.

ZİHNİ YANGIN SORUŞTURMASI

Soruşturmada gözaltına alınan ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ile “örgüt kapsamında kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından hakimlikçe tutuklanan Zengin hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, güncel gelişmeleri şu şekilde aktarıyor: