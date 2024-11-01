Yayıncı Ödemeleri Yapmadı, Sever Mağdur Oldu

PROGRAMIN İKİNCİ BÖLÜMDEN SONRA YAYINDAN KALDIRILMASI

Show TV’nin yaz sezonunda büyük umutlarla ekranlara taşıdığı program, yaşanan çeşitli sorunlar dolayısıyla ikinci bölümden sonra yayından kaldırıldı. “Aramızda Kalmasın” programında konuk olan Sever, setteki zorlukları ve ödenmeyen alacakları hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Program, ünlü isimlerin kapanmak üzere olan bir oteli yeniden canlandırma çabalarını işlemekteydi. Ancak Sever, set ortamının karmaşık olduğunu, sürekli problemlerle karşılaştıklarını ve profesyonel bir atmosferin oluşturulamadığını ifade etti.

SET ORTAMINDAKİ KARMASALIK

Sever, “40 günde 13 bölüm çekilecekti ama maalesef çekim tamamlanamadı. Son iki haftada yönetmen bile yoktu. Çok karmaşık bir set ortamı vardı ve büyükbaş isimler yüzünden kaprisler havada uçuşuyordu” sözleriyle yaşadığı stresin sebebini dile getirdi. Ödeme alamadığı için zor günler geçirdiğini vurgulayan Sever, konuyla ilgili yasal yollara başvurmak zorunda kaldığını da söyledi.

ÖDEMELERDEKİ SIKINTI

Sever, “Telefonlara çıkan yok, ödeme yapılmadı. Sadece bir avans verildi ama geri kalan ödemeler yatırılmadı. Şu anda 2 milyondan fazla alacağım var” diyerek sıkıntısını gözler önüne serdi. Sever, bu durumun sadece kendisi için değil, programda yer alan diğer isimler için de geçerli olduğunu belirtti.