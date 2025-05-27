Yedi Eşya Artık Bagaja Alınmayacak

ABD’DE YENİ YASAKLAR

ABD’de uçuşlar için yangın riski oluşturabilecek eşyaların bagajda taşınması artık yasak. Yapılan açıklamalara göre, bu tür eşyaların yalnızca el bagajında bulundurulması gerekiyor. Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçuş güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir güncelleme gerçekleştirdi.

YASAKLANAN EŞYALAR

Yeni düzenlemeye göre, uçakların kargo bölümünde taşınması yasaklanan eşyalar şunlar: *Güç kaynakları (Powerbank) *Telefon şarj kutuları *Ekstra lityum-iyon piller *Ekstra lityum-metal piller *Telefon bataryaları *Dizüstü bilgisayar pilleri *Harici batarya paketleri veya taşınabilir şarj cihazları.

YANGIN RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN ADIMLAR

Bu yasakların temel nedeni, özellikle lityum pillerin yangın riski oluşturması. FAA’ya göre, hasar gördüklerinde veya yanlış paketlendiklerinde bu piller aşırı ısınabilir ve alev alabilir. Kargo bölümünde çıkan yangınlar hızlı bir şekilde yayılabileceğinden, uçuş güvenliği açısından bu eşyaların taşınması sınırlandırılmıştır.

GÜVENLİĞİ ARTIRMA HEDEFİ

FAA’nın açıklamasında, “Elde taşınan bir çanta kapıda veya uçakta kontrol edildiğinde, tüm yedek lityum piller ve güç bankaları çantadan çıkarılmalı ve uçak kabininde yolcuyla birlikte tutulmalıdır. Akü terminalleri kısa devreye karşı korunmalıdır” denildi. Yeni kural, uçaklarda batarya kaynaklı yangınları önlemeyi ve yolcu güvenliğini artırmayı hedefliyor.