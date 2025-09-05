Yedi Şirkete Bedelsiz Sermaye Onayı Verildi

YİBİTAŞ VE DİĞER ŞİRKETLERİN SERİ SERMAYE ARTIRIMINA ONAY

Bu akşam yayımlanan bültende Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS), Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR), Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT), Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN), Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY), Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP) ve Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) için bedelsiz sermaye artırımlarına onay verildi.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARI HANGİ ŞİRKETLERİ KAPSIYOR?

Yayınlanan bültende, belirtilen şirketlerin bedelsiz sermaye artırımlarına onay verilmesi, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir fırsat oluşturma potansiyeli taşıyor.