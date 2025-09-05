Gündem

Yedi Şirkete Bedelsiz Sermaye Onayı Verildi

yedi-sirkete-bedelsiz-sermaye-onayi-verildi

YİBİTAŞ VE DİĞER ŞİRKETLERİN SERİ SERMAYE ARTIRIMINA ONAY

Bu akşam yayımlanan bültende Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (YBTAS), Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR), Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SAMAT), Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN), Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY), Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (TNZTP) ve Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) için bedelsiz sermaye artırımlarına onay verildi.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARI HANGİ ŞİRKETLERİ KAPSIYOR?

Yayınlanan bültende, belirtilen şirketlerin bedelsiz sermaye artırımlarına onay verilmesi, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir fırsat oluşturma potansiyeli taşıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“Özel Okul Zamlarında Yeniden Yapılandırma!”

Özel okullarda ücret artışları için yeni bir yöntem belirlendi. Artık Aralık ayı ÜFE-TÜFE ortalaması baz alınacak ve artış oranı 1,05 ile sınırlı olacak.
Gündem

AB’den Google’a Rekor Ceza: 2,95 Milyar Euro

Avrupa Birliği, Google'ı dijital reklam alanındaki rekabet ihlalleri nedeniyle 2,95 milyar Euro ceza ödemeye mahkum etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.