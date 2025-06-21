Yedikule’de 7 Şüpheli Tutuklandı

YENİ GELİŞMELER

İstanbul’daki Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde başlatılan bıçak parası soruşturmasında bu sabah dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Üç farklı ilde yapılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u adliyeye sevk edildi.

BALON AMELİYAT GÜNÜ

Şüphelilerin, hastaların ameliyat gününü öne alma mazeretiyle bıçak parası talep ettikleri iddia ediliyor. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, 10 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye gönderildi. Savcılıkta ifadeleri alınan bu 10 şüpheli, tutuklanma talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

ADLİ SÜREÇ

Hakimlikte alınan savunmalar neticesinde, 7 şüpheli “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üye olma” ile “İrtikap” suçlarından tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA DETAYLARI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yaklaşık 50 kişinin Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiğine dair şikayetleri üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldığı öne sürülüyor. Soruşturma çerçevesinde Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) yaptığı inceleme, zanlıların bağış adı altında bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini ortaya çıkardı.

ORGÜTLÜ SUÇLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilere karşı beş ay süren fiziki ve teknik takibi neticesinde, hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde çalışan Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.S. dahil 11 şüphelinin birlikte hareket ederek hasta ve yakınlarından yapacakları tıbbi işlemlerle ilgili kamu kurumunu aracı kılarak, bağış adı altında örgütlü şekilde maddi menfaat sağladıkları, görevlerini kötüye kullandıkları, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar kapsamında İstanbul, Mersin ve Tekirdağ’da Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E, uzman doktor Y.S ile M.F, A.A, A.Ç.B, O.B, O.Ö, Ö.A, E.Ö. ve Y.Ö. gözaltına alındı.