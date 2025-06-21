Yedikule’de 7 Şüpheli Tutuklandı

İSTANBUL’DA YENİ GELİŞMELER

İstanbul’daki Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde meydana gelen bıçak parası soruşturmasında bu sabah önemli gelişmeler oldu. Üç ilde düzenlenen operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u adliyeye sevk edildi.

PARA TALEP EDİLDİ

Şüphelilerin, hastaların ameliyat gününü öne almak amacıyla bıçak parası talep ettikleri öne sürülüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, 10 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi. Savcılık, ifadeleri alınan 10 kişi için tutuklanma talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILANLAR

Hakimlikteki savunmaları alınan 10 şüpheliden 7’si “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üye olma” ve “İrtikap” suçları gerekçesiyle tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA DETAYLARI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne gelen yaklaşık 50 kişilik şikayet üzerine, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde bazı hastalardan haksız kazanç sağlandığı iddialarıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) yaptığı incelemeler sonucu, şüphelilerin bağış adı altında bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

ORGANİZE SUÇLAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelilerin beş aylık fiziki ve teknik takibinin ardından, hastanede görev yapan Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.S’nin de içinde olduğu 11 kişinin birlikte hareket ederek hasta ve yakınlarından maddi menfaat sağladıkları, bu süreçte kamu kurumunu aracı kıldıkları ve çeşitli suçları işledikleri saptandı. Ekipler, İstanbul, Mersin ve Tekirdağ’da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonlarla Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E, uzman doktor Y.S ile M.F, A.A, A.Ç.B, O.B, O.Ö, Ö.A, E.Ö. ve Y.Ö.’yü gözaltına aldı.