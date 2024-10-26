Yellen Şimşek ile Ekonomik Görüşmeler Yaptı

YELLEN’DAN TÜRKİYE’NİN EKONOMİK POLİTİKALARINA ÖVGÜ

ABD Hazine Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre, Yellen, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın Yıllık Toplantıları kapsamında, Şimşek ve Karahan ile bir araya geldi. Yellen’ın, Türkiye’nin güçlü ve öngörülebilir ekonomik politikalara olan bağlığını övdüğü vurgulandı. Bu çerçevede, bu politikaların Türkiye ekonomisinde belirgin bir iyileşme sağladığı, ayrıca enflasyonun aşağı yönlü bir eğilime girmesine yardımcı olduğu belirtildi.

YAPTIRIMLARA UYUM VE FINANSAL GÜVENLİK GÖRÜŞMESİ

Açıklamada, “Yellen ve Şimşek ayrıca yaptırımlara uyumun önemini ve Türk finans sisteminin yaptırımlardan kaçanlar ile terörist gruplar tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesini görüştü.” ifadeleri yer aldı. Bu durum, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine işaret ediyor.