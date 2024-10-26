Yellen ve Şimşek Görüşmesi Hakkında Açıklama

GÖRÜŞME DETAYLARI

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile bir araya geldi. Bu görüşmenin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları çerçevesinde gerçekleştiği aktarıldı. Yellen, Türkiye’nin güçlü ve öngörülebilir ekonomik politikalara olan bağlılığını övdü ve bu politikaların Türkiye ekonomisinde net bir iyileşme sağladığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin enflasyonunun aşağı yönlü bir eğilim göstermesine yardımcı olduğunu ifade etti.

YAPTIRIMLAR VE FINANSAL GÜVENLİK

Yellen ve Şimşek, yaptırımlara uyumun önemini de tartıştı. Türk finans sisteminin, yaptırımlardan kaçanlar ile terörist gruplar tarafından kötüye kullanılmasının önlenmesi gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Bu durum, hem Türkiye’nin ekonomik güvenliğini artırmakta hem de uluslararası finansal sistemin istikrara kavuşmasına katkı sağlamaktadır.