Yem Karma Makinesine Düşen Kişi Öldü

İŞ KAZASI KÖYDE KORKU YARATTI

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Akça köyünde meydana gelen iş kazası, köy halkını derin bir üzüntüye boğdu. 43 yaşındaki Ali Çetik, traktöre bağlı çalışan yem karma makinesini temizlemek isterken dengesini kaybedip bu makinenin içerisine düştü.

Olayı gören köylüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım talep etti. Olay yerine kısa sürede AFAD, jandarma, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ulaştı. Ancak sağlık ekipleri, Çetik’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. AFAD ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda makinenin içerisinden çıkarılan Çetik’in cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay, köyde derin bir üzüntüyle karşılandı ve bu doğrultuda bir soruşturma başlatıldı.