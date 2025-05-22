Yemek Pişirmeden Önce Zeytinyağı Sürün

GIDA PİŞİRMEDEKİ TAŞMA SORUNU

Yemek yaparken başka bir işle meşgul olabiliyorsunuz ve bir an geldiğinde tencerenin taşmış olduğunu fark ediyorsunuz. Bu durumu engellemek için bazı basit önlemler almak gerekiyor.

ZETİNYAĞI KULLANIMI

Tencerenin ağız kısımlarına zeytinyağı sürmek, bu tür taşma sorunlarını büyük ölçüde çözüyor. Özellikle makarna, süt ve mercimek çorbası gibi taşmaya yatkın yiyeceklerde oluşan köpüğün tencere kenarlarından taşmasını zorlaştıran bu yöntem, mutfakta sizin için büyük bir kolaylık sağlıyor.