Yemekte Pırasa Tüketmeyi Unutmayın!

SEBZE OLARAK PİRASANIN ÖNEMİ

Sebzeler, sağlıklı bir yaşamın temeli olan önemli besin kaynakları arasında yer alıyor. Pırasa, bu sebzeler arasında kendine has özellikleriyle dikkat çeken bir sebze olarak öne çıkıyor. Binlerce yıl önceki kökleriyle pırasa, lezzeti ve faydaları sayesinde mutfaklarımızda önemli bir yer tutuyor. Sağlık açısından yararlarını, mutfakta ne şekilde kullanılabileceğini ve tarihçesini daha detaylı bir şekilde inceleyelim.

ŞEFA VEREN BİLEŞENLERİ

Soğangiller ailesinin bir üyesi olan pırasa, yüksek miktarda sağlığa yararlı birleşik içeriyor. Bu birleşikler arasında flavonoidler başı çekiyor. Özellikle içerdiği kamferol ile kan damarlarındaki hasarları azaltmaya katkı sağlıyor. Pırasanın içindeki folat, kalp sağlığını korumaya destek oluyor. Ayrıca, antioksidan etkili gallik asit içeriği sayesinde yaşlanmaya karşı koruyucu bir etki sağlıyor. Pırasanın içerisinde bulunan sülfürlü bileşikler de başta kolon kanseri olmak üzere kanser hastalıklarına karşı koruyucu etkisiyle tanınıyor.