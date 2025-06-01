yenge-cinayetinde-sebep-pes-ettiriyor

Olayın Gerçekleştiği Yer

Iğdır’da meydana gelen trajik bir olayda, 73 yaşındaki Mehmet Çakmakcı’nın iki yengesini öldürmesi dikkat çekti. Olay, 28 Mayıs günü, Aralık ilçesine 7 kilometre mesafedeki Hacıağa köyünde yaşandı. Çakmakcı, yengeleri Hatun Çakmakcı ile Elmas Çakmakcı’yı tabancayla vurup olay yerinden kaçtı. Yapılan çalışmalar sonucunda katil zanlısı, Ermenistan sınırında yakalandı ve sonrasında adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

İfadesinin Ayrıntıları

Mehmet Çakmakcı’nın ifadesinin detayları gün yüzüne çıktı. Köylülerle yaşamış olduğu sorunlar nedeniyle köyü terk ettiğini, daha sonra geri dönmek zorunda kaldığını belirten Çakmakcı, dışlandığı için köyün dışına yaşamak zorunda kaldığını ifade etti. “Köy halkının yanında duran kardeşlerim ile eşleri Elmas ve Hatun Çakmakcı’ya içten içe öfkeliydim.” diyen Çakmakcı, karşıt gruba katılmamalarını dilediğini ve yengesinin sürekli istemediği kişilerle bir araya geldiğini dile getirdi. “Onları uyardım ama beni dinlemedikleri için öfkeliydim.” ifadesi dikkat çekti.

Olay günü yaşananları aktaran Çakmakcı, “Elmas ve Hatun’u evlerinin önünde çalışırken gördüm. Bir anda sinirlendim ve kendimi kaybettim.” şeklinde konuştu. Olay sonrasında evine döndüğünde, oğlunun adına kayıtlı traktörle Karakoyunlu ilçesine gittiğini kaydetti.