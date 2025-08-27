Yenge, Damat’ı Vurdu, Kan Aktı

KURŞUNLARIN HEDEFİ DÜĞÜNDE DAMAT OLDU

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son zamanlarda düğünlerde havaya açılan ateşler, trajik olaylara neden olmaya devam ediyor. Trabzon’un Çaykara ilçesinde geçen hafta gerçekleştirilen bir gelin alma etkinliği sırasında, evin bahçesine rastgele ateş açılması bir kişinin ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Şimdi ise, Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde benzer bir olay meydana geldi.

DÜĞÜNDE KAZA SONUCU ÖLÜM

Alınan bilgilere göre, Şebinkarahisar ilçe merkezindeki bir düğün salonunda evlenen Beyzanur Bayazit ile Ali Karaca, Turpçu köyündeki evlerine gitmek üzere yola çıktı. Düğün sonrası kutlamalar köyde devam ederken, damadın yengesi F.K. havaya ateş açmak için silah kullandı. Ancak kazara Ali Karaca’yı (23) göğsünden vurdu. Ağır yaralanan genç, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak yenge F.K. gözaltına alındı ve incelemeler hala sürüyor.